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easyJet-Investition im Blick

FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen easyJet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
7.98 EUR -0.09 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem easyJet-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,06 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,500 easyJet-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,77 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 111,77 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 11,77 Prozent vermehrt.

Insgesamt war easyJet zuletzt 5,11 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.10.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets

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