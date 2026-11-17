easyJet-Investition im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die easyJet-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die easyJet-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die easyJet-Aktie bei 9,11 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 GBP in die easyJet-Aktie investierten, hätten nun 1.097,755 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.563,53 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 16.11.2026 auf 6,89 GBP belief. Aus 10.000 GBP wurden somit 7.563,53 GBP, was einer negativen Performance von 24,36 Prozent entspricht.

Insgesamt war easyJet zuletzt 5,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net