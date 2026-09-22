FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Endeavour Mining eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Endeavour Mining-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,10 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Endeavour Mining-Aktie investiert, befänden sich nun 5,848 Endeavour Mining-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,62 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 272,63 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +172,63 Prozent.
Der Börsenwert von Endeavour Mining belief sich zuletzt auf 11,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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