FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Endeavour Mining-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Endeavour Mining-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Endeavour Mining-Aktie betrug an diesem Tag 18,65 GBP. Bei einem Endeavour Mining-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,619 Endeavour Mining-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.220,38 GBP, da sich der Wert eines Endeavour Mining-Anteils am 19.10.2026 auf 41,41 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 122,04 Prozent.
Der Börsenwert von Endeavour Mining belief sich jüngst auf 10,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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