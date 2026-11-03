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Endeavour Mining-Investition

FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Endeavour Mining eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Endeavour Mining PLC
43.65 EUR -2.13 EUR -4.65 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Endeavour Mining-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Endeavour Mining-Papier bei 30,40 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,289 Endeavour Mining-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 37,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,83 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,83 Prozent zugenommen.

Der Endeavour Mining-Wert an der Börse wurde auf 8,98 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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