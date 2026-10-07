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Investmentbeispiel

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Experian eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Experian PLC
29.20 EUR 0.20 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen

Die Experian-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Experian-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,63 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,619 Experian-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,59 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 06.10.2026 auf 25,03 GBP belief. Mit einer Performance von -9,41 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 21,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.12.21 Experian Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.12 Experian buy Nomura
06.11.12 Experian overweight J.P. Morgan Cazenove
15.10.12 Experian buy Nomura
16.07.12 Experian overweight J.P. Morgan Cazenove

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