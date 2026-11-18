Experian-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Experian-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Experian-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Experian-Anteile an diesem Tag 14,30 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,993 Experian-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Experian-Aktie auf 28,19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,13 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 97,13 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 25,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net