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Frühe Investition

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Experian-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Experian PLC
32.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Experian-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 32,07 GBP. Bei einem Experian-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,180 Experian-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 850,58 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 13.10.2026 auf 27,28 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 14,94 Prozent.

Experian war somit zuletzt am Markt 23,64 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.12.21 Experian Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.12 Experian buy Nomura
06.11.12 Experian overweight J.P. Morgan Cazenove
15.10.12 Experian buy Nomura
16.07.12 Experian overweight J.P. Morgan Cazenove

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