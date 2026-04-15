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Frasers Group-Investmentbeispiel

FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor einem Jahr abgeworfen

22.04.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Frasers Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Frasers Group PLC Registered Shs
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Heute vor 1 Jahr wurde die Frasers Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,29 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in das Frasers Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.589,825 Frasers Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Frasers Group-Aktie auf 6,87 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.914,15 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,14 Prozent.

Frasers Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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