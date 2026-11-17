FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fresnillo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Fresnillo-Anteile bei 5,44 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.836,885 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 43.423,95 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 16.11.2026 auf 23,64 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 334,24 Prozent.
Alle Fresnillo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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