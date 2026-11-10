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Fresnillo-Investment im Blick

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresnillo PLC
31.00 EUR -1.00 EUR -3.12 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,10 GBP. Wer vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hat, hat nun 43,290 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.141,99 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 09.11.2026 auf 26,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,20 Prozent gesteigert.

Fresnillo war somit zuletzt am Markt 18,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.01.13 Fresnillo halten UBS AG
23.11.12 Fresnillo neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.07.12 Fresnillo sector perform RBC Capital Markets
13.07.12 Fresnillo hold Deutsche Bank AG
18.04.12 Fresnillo neutral UBS AG

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