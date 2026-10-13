FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fresnillo gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Fresnillo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,92 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,858 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,33 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 12.10.2026 auf 27,56 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 6,33 Prozent vermehrt.
Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 20,30 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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