FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingefahren

Frühes Investment

13.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fresnillo gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fresnillo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,92 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,858 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,33 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 12.10.2026 auf 27,56 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 6,33 Prozent vermehrt.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 20,30 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net