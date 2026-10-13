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Frühes Investment

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fresnillo gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresnillo PLC
32.66 EUR 0.56 EUR 1.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Fresnillo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,92 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,858 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,33 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 12.10.2026 auf 27,56 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 6,33 Prozent vermehrt.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 20,30 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.01.13 Fresnillo halten UBS AG
23.11.12 Fresnillo neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.07.12 Fresnillo sector perform RBC Capital Markets
13.07.12 Fresnillo hold Deutsche Bank AG
18.04.12 Fresnillo neutral UBS AG

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