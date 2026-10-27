FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Fresnillo-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Fresnillo-Aktie betrug an diesem Tag 8,70 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1.149,227 Fresnillo-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 27.098,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,58 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 170,99 Prozent gesteigert.
Fresnillo wurde am Markt mit 17,36 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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