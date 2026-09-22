FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Fresnillo-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fresnillo-Papier bei 5,81 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 17,224 Fresnillo-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 29,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 514,12 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 414,12 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo belief sich zuletzt auf 22,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net