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Lohnender Fresnillo-Einstieg?

FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen

12.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresnillo PLC
41,20 EUR -1,16 EUR -2,74%
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Am 12.05.2021 wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,12 GBP. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 1.096,431 Fresnillo-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 36,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40.546,02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 305,46 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Fresnillo belief sich zuletzt auf 26,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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