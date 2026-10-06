FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fresnillo-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Fresnillo-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Fresnillo-Anteile bei 16,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 619,579 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 27,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.988,85 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 69,89 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Fresnillo zuletzt 20,17 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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