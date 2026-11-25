FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Games Workshop Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Games Workshop Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Games Workshop Group-Papier an diesem Tag bei 89,66 GBP. Bei einem Games Workshop Group-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,153 Games Workshop Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Games Workshop Group-Papiers auf 163,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.823,57 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +82,36 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Games Workshop Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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