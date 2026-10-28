FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Games Workshop Group-Investition im Blick

28.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Games Workshop Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Games Workshop Group-Anteile betrug an diesem Tag 104,41 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,958 Games Workshop Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 154,49 GBP, da sich der Wert einer Games Workshop Group-Aktie am 27.10.2026 auf 161,30 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 54,49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group belief sich zuletzt auf 5,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net