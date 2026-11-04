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Lukrative Games Workshop Group-Anlage?

FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Games Workshop Group-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Games Workshop Group PLC
188.70 EUR -0.90 EUR -0.47 %
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Am 04.11.2016 wurden Games Workshop Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,53 GBP wert. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 180,995 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28.579,19 GBP, da sich der Wert einer Games Workshop Group-Aktie am 03.11.2026 auf 157,90 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2.757,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete Games Workshop Group eine Marktkapitalisierung von 5,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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