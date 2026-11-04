FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren eingefahren

Lukrative Games Workshop Group-Anlage?

04.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Games Workshop Group-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 04.11.2016 wurden Games Workshop Group -Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,53 GBP wert. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 180,995 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28.579,19 GBP, da sich der Wert einer Games Workshop Group-Aktie am 03.11.2026 auf 157,90 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2.757,92 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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