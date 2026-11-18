FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Games Workshop Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Games Workshop Group-Aktie gebracht.
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Games Workshop Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Games Workshop Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 105,50 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hat, hat nun 0,948 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Games Workshop Group-Aktien wären am 17.11.2026 157,16 GBP wert, da der Schlussstand 165,80 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,16 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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