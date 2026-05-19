FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Glencore gewesen.
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Vor 3 Jahren wurden Glencore-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glencore-Anteile betrug an diesem Tag 4,23 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.366,304 Glencore-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.466,64 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 22.05.2026 auf 5,69 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 34,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Glencore belief sich zuletzt auf 66,60 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Papiere an der Börse LSE war der 19.05.2011. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Glencore-Aktie auf 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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