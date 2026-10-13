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Lohnendes Glencore-Investment?

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 3 Jahren verdient

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Glencore-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Glencore-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,56 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 219,154 Glencore-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.284,90 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 12.10.2026 auf 5,86 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,49 Prozent zugenommen.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 68,59 Mrd. GBP. Glencore-Anteile wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Glencore

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Datum Rating Analyst
18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.

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