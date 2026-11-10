FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Glencore-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Glencore-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Glencore-Papier bei 4,27 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.341,372 Glencore-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.067,43 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 09.11.2026 auf 5,15 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20,67 Prozent.
Jüngst verzeichnete Glencore eine Marktkapitalisierung von 58,06 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 fand der erste Handelstag des Glencore-Papiers an der Börse LSE statt. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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