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FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in GSK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
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Am 19.10.2021 wurden GSK-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,59 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 56,850 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,63 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1.058,84 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 74,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11:06 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
14.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.

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