FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in GSK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 19.10.2021 wurden GSK-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,59 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 56,850 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,63 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1.058,84 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 74,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen