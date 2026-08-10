DAX 26.439 -0,0%ESt50 6.556 +0,3%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,17 +1,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.599 +0,6%Euro 1,1598 +0,2%Öl 89,2 +0,7%Gold 4.396 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende GSK-Investition?

FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GSK-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
21.44 EUR 0.15 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der GSK-Aktie statt. Der Schlusskurs der GSK-Anteile betrug an diesem Tag 13,58 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,649 GSK-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.338,56 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 14.08.2026 auf 18,18 GBP belief. Aus 1.000 GBP wurden somit 1.338,56 GBP, was einer positiven Performance von 33,86 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von GSK belief sich zuletzt auf 72,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle GSK Aktie News

Werbung

GSK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 GSK Outperform Bernstein Research
30.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.