FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen GSK-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der GSK-Aktie statt. Der Schlusskurs der GSK-Anteile betrug an diesem Tag 13,58 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,649 GSK-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.338,56 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 14.08.2026 auf 18,18 GBP belief. Aus 1.000 GBP wurden somit 1.338,56 GBP, was einer positiven Performance von 33,86 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von GSK belief sich zuletzt auf 72,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG