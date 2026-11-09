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Profitables GSK-Investment?

FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in GSK gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
22.53 EUR 0.07 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen

GSK-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren GSK-Anteile an diesem Tag 14,15 GBP wert. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 70,651 GSK-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 18,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.335,31 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für GSK eine Börsenbewertung in Höhe von 75,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.11.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.11.26 GSK Outperform Bernstein Research

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