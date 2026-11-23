GSK-Investment im Blick

Vor Jahren GSK-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit GSK -Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,81 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,316 GSK-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 18,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,94 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,06 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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