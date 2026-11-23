FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren GSK-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit GSK-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,81 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,316 GSK-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 18,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,94 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,06 Prozent verkleinert.
Am Markt war GSK jüngst 73,74 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen