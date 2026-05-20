FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Performance im Blick

Bei einem frühen Investment in Haleon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Haleon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,30 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3.030,303 Haleon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Haleon-Papiers auf 3,42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.360,61 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,61 Prozent.

Der Börsenwert von Haleon belief sich jüngst auf 30,47 Mrd. GBP. Das Haleon-IPO fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net