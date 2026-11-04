FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Haleon-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Haleon-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,58 GBP. Bei einem Haleon-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 279,408 Haleon-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 3,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 909,75 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,02 Prozent verringert.
Der Marktwert von Haleon betrug jüngst 28,44 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Haleon-Aktie fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs des Haleon-Anteils belief sich damals auf 3,33 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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