FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen

Halma-Anlage

16.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Halma-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Halma-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Halma-Aktie bei 18,84 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Halma-Aktie investiert, befänden sich nun 5,309 Halma-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 180,41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33,98 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,41 Prozent zugenommen.

Halma war somit zuletzt am Markt 13,14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net