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Lukrative Halma-Investition?

FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Halma gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Halma PLC
40.70 EUR -2.20 EUR -5.13 %
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Am 25.09.2021 wurden Halma-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30,80 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Halma-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,246 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,04 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 113,75 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,75 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Halma belief sich zuletzt auf 13,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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