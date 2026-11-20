Profitables Halma-Investment?

Investoren, die vor Jahren in Halma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Halma-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,72 GBP. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Halma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 315,257 Halma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Halma-Aktie auf 34,94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.015,08 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,15 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 12,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net