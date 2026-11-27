Rentable Halma-Investition?

Vor Jahren in Halma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Halma-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Halma-Papier bei 9,70 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,309 Halma-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 345,57 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33,52 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 245,57 Prozent zugenommen.

Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net