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FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Halma von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Halma-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Halma PLC
41.32 EUR 0.04 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Halma-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Halma-Papiers betrug an diesem Tag 35,70 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in das Halma-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 280,112 Halma-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.803,92 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 08.10.2026 auf 35,00 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,96 Prozent verringert.

Halma war somit zuletzt am Markt 13,13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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