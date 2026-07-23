FTSE 100-Wert Halma-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Halma-Anleger freuen

Halma-Dividende

24.07.26 14:03 Uhr

Halma-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Halma-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Halma am 23.07.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,25 GBP auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,70 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Halma umfasst 89,70 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,04 Prozent.

Halma- Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Halma-Papier am Tag der Hauptversammlung via London bei 36,50 GBP. Am 24.07.2026 wird das Halma-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Halma-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Halma-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Halma weist für 2026 eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,90 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Halma via London 28,40 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 42,89 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Halma

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,28 GBP aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,77 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Halma

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Halma beläuft sich aktuell auf 13,825 Mrd. GBP. Das KGV von Halma beträgt aktuell 38,57. 2026 setzte Halma 2,582 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,99 GBP.

Redaktion finanzen.net