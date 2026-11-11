FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Hiscox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 11.11.2023 wurden Hiscox-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hiscox-Anteile bei 9,84 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.016,260 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.573,17 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 95,73 Prozent vermehrt.
Am Markt war Hiscox jüngst 5,99 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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