FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Profitabler Hiscox-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hiscox-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hiscox-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,12 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Hiscox-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,315 Hiscox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,24 GBP, da sich der Wert einer Hiscox-Aktie am 02.06.2026 auf 17,64 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,24 Prozent angewachsen.

Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net