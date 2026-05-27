DAX24.768 -1,4%Est506.055 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -2,4%Nas26.979 -0,4%Bitcoin57.382 ±-0,0%Euro1,1600 -0,3%Öl97,19 +1,3%Gold4.448 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Stocks in Action USA: Intel, GameStop, Marvell Technology Stocks in Action USA: Intel, GameStop, Marvell Technology
Lufthansa-Aktie tiefer: Ufo schlägt Alarm - Personalengpass im Sommer droht Lufthansa-Aktie tiefer: Ufo schlägt Alarm - Personalengpass im Sommer droht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitabler Hiscox-Einstieg?

FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

03.06.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hiscox-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hiscox Ltd
20,20 EUR 0,10 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hiscox-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,12 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Hiscox-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,315 Hiscox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,24 GBP, da sich der Wert einer Hiscox-Aktie am 02.06.2026 auf 17,64 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,24 Prozent angewachsen.

Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Hiscox Ltd

DatumMeistgelesen