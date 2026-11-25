Hiscox-Anlage

FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 10 Jahren eingebracht

25.11.26 16:00 Uhr Link kopiert

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hiscox-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hiscox-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,66 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,809 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hiscox-Aktie auf 19,70 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.848,03 GBP wert. Mit einer Performance von +84,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt. Der Marktwert von Hiscox betrug jüngst 6,15 Mrd. GBP. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net