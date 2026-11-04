FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingebracht

Hochrechnung

04.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 04.11.2025 wurden Hiscox-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,58 GBP. Bei einem Hiscox-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,638 Hiscox-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hiscox-Anteile wären am 03.11.2026 1.427,84 GBP wert, da der Schlussstand 19,39 GBP betrug. Mit einer Performance von +42,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Hiscox bezifferte sich zuletzt auf 5,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net