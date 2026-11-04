DAX 26.473 +2,4%ESt50 6.282 +2,2%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,67 +2,1%Nas 25.865 +1,9%Bitcoin 71.829 +3,7%Euro 1,1236 +0,4%Öl 101,2 -2,3%Gold 4.032 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Hochrechnung

FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hiscox Ltd
23.00 EUR 0.92 EUR 4.17 %
Charts | News | Analysen

Am 04.11.2025 wurden Hiscox-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,58 GBP. Bei einem Hiscox-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,638 Hiscox-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hiscox-Anteile wären am 03.11.2026 1.427,84 GBP wert, da der Schlussstand 19,39 GBP betrug. Mit einer Performance von +42,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Hiscox bezifferte sich zuletzt auf 5,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Hiscox Aktie News

Werbung

Hiscox Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hiscox nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.