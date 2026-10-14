FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

14.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Hiscox-Einstiegs gewesen.

Hiscox-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,42 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 106,213 Hiscox-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 18,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.992,57 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,26 Prozent vermehrt.

Hiscox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net