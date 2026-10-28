FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hiscox von vor 10 Jahren abgeworfen

Hiscox-Investition im Blick

28.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Hiscox-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,23 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,775 Hiscox-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (18,23 GBP), wäre die Investition nun 178,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,20 Prozent vermehrt.

Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5,74 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net