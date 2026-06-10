FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hiscox von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 1 Jahr wurde das Hiscox-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hiscox-Aktie an diesem Tag 12,74 GBP wert. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 784,929 Hiscox-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.06.2026 13.987,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,82 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,87 Prozent.
Hiscox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,62 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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