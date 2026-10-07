FTSE 100-Wert Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor einem Jahr verdient

Hiscox-Anlage unter der Lupe

07.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Hiscox-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,96 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 7,163 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (18,50 GBP), wäre die Investition nun 132,52 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 32,52 Prozent.

Hiscox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net