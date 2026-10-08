FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

08.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Howden Joinery Group -Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4,20 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.381,519 Howden Joinery Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers auf 7,55 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.968,56 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +79,69 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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