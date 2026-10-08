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Performance unter der Lupe

FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Howden Joinery Group PLC
8.95 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Vor 10 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4,20 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.381,519 Howden Joinery Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers auf 7,55 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.968,56 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +79,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete Howden Joinery Group eine Marktkapitalisierung von 4,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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28.02.05 MFI Furniture: Underperform Credit Suisse First Boston
28.02.05 MFI Furniture Group: Underperform Goldman Sachs

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