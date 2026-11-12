FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Howden Joinery Group-Investment

12.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers betrug an diesem Tag 8,31 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 120,337 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 8,53 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.026,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,65 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net