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Howden Joinery Group-Investment

FTSE 100-Wert Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Howden Joinery Group PLC
10.20 EUR -0.10 EUR -0.97 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers betrug an diesem Tag 8,31 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 120,337 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 8,53 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.026,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,65 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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28.02.05 MFI Furniture: Underperform Credit Suisse First Boston
28.02.05 MFI Furniture Group: Underperform Goldman Sachs

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