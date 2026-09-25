FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

IG Group-Investition

25.09.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in IG Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das IG Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,39 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.566,171 IG Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.626,47 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 24.09.2026 auf 13,17 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 106,26 Prozent.

IG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net