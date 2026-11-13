FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IG Group von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren IG Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 13.11.2025 wurden IG Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,06 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 9,042 IG Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der IG Group-Aktie auf 9,68 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,48 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 87,48 GBP, was einer negativen Performance von 12,52 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von IG Group belief sich zuletzt auf 3,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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