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FTSE 100-Wert IMI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IMI Aktionären eine Freude

13.05.26 14:03 Uhr
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IMI Aktionären eine Freude | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die IMI-Dividendenauszahlung aus.

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Aktien
IMI PLC
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Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel IMI am 12.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,34 GBP je Aktie beschlossen. Damit wurde die IMI-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 9,68 Prozent erhöht. 80,60 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 6,05 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Der IMI-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 27,30 GBP. Der Dividendenabschlag auf den IMI-Anteilsschein erfolgt am 13.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der IMI-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,37 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,71 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und IMI-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der IMI-Kurs via London 66,49 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 116,07 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel IMI

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,36 GBP aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,33 Prozent sinken.

IMI-Hauptdaten

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens IMI steht aktuell bei 6,631 Mrd. GBP. IMI besitzt aktuell ein KGV von 20,02. Der Umsatz von IMI betrug in 2025 2,304 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1,24 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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