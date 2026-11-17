Rentables IMI-Investment?

Anleger, die vor Jahren in IMI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die IMI-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,86 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 6,305 IMI-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen IMI-Aktien wären am 16.11.2026 182,60 GBP wert, da der Schlussstand 28,96 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 82,60 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte IMI einen Börsenwert von 6,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net