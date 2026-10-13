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Informa-Investment im Blick

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Informa PLC
10.50 EUR -0.20 EUR -1.87 %
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Die Informa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,55 GBP. Bei einem Informa-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,245 Informa-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Informa-Papiers auf 8,74 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.575,34 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Informa eine Börsenbewertung in Höhe von 12,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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