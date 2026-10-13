FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Die Informa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,55 GBP. Bei einem Informa-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,245 Informa-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Informa-Papiers auf 8,74 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.575,34 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,53 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Informa eine Börsenbewertung in Höhe von 12,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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